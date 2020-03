Tellijale

Praeguseks on esitatud juba julgelt üle 150 pakkumise, milles kõigis sisaldub sõna «elu», just nagu tingimustes nõutud. Liba-Sakala andmeil on kõige rohkem nimeks pakutud Elukas (49 korda), Kaalul On Rohkem Kui Elu (33) ja Eluruum. Mitte ühtegi korda pole pakutud nime No Mis Elu See On.