Keeletoimetaja Merily Šmidt leiab, et õigekiri on tähtis nii üksteisest arusaamise kui keele ilu säilitamise pärast.

Merily Šmidt on Viljandis sündinud ja üles kasvanud Tartu ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse eesti keele suuna magistrant, kes saab sel kevadel diplomi. Suviti on ta töötanud Sakalas korrektorina. Lisaks õppimisele ja töötamisele on ta võtnud osa Vikipeedia keeletalgutest, kus ta on toimetanud sadu artikleid. Tulemused on olnud märkimisväärsed: 2018. aastal esimene ja 2019. aastal teine koht.