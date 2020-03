Kaupluste kinnitusel ei ole toidukaup otsas

Neljapäeva keskpäeval oli enamikus Viljandi kauplustes palju rahvast ning järjekorrad nii mõneski poes ulatusid kassaletist kaugele. Poekettide esindajad kinnitasid, et ehkki vahepeal võib näha tühje riiuleid, ei ole tegelikult kaubast puudu ning tühjus on tingitud pigem sellest, et ei jõuta asju piisava kiirusega välja panna.

Viljandi Tarbijate Ühistu turundusjuht Kristo Mägi rääkis, et neljapäevast ja reedest olukorda kauplustes võib kahtlemata nimetada ostupaanikaks, kuid ta rõhutas, et kauplusi varustatakse kaubaga regulaarselt ning riiulid täidetakse uuesti. Kui mõni toode ongi praegu otsas, siis on see suure tõenäosusega pärast järgmist tarnekorda seal taas olemas. «Võib juhtuda, et sinu lemmiktoode on ajutiselt otsas, kuid kindlasti on olemas asendustoode seni, kuni ka lemmik on taas riiulis. Kui riiulis ongi tühi auk, siis kaup ei ole otsas, vaid see ei ole veel laost kauplusesse ja sealt riiulisse jõudnud,» rõhutas ta.

Sakalale saatsid samasuguse sisuga vastused ka Rimi ja Maxima.

Hulgikaupadele spetsialiseerunud, kuid ka lao kõrval kauplust pidava Monese & Tuuri tegevjuht Helle Perminova kinnitas, et neilt on samuti võimalik kaupa hankida ning kuna neil on ladu poega ühenduses, siis ei ole ka tühje lette. Monese & Tuuri omanik Eve Mones viis Sakala ajakirjaniku ja fotograafi ka toidulattu, et varusid näidata. Tema kinnitas, et tarneprobleeme ei ole ning inimesed võivad rahuliku südamega olla. «Me oleme kõige sellega arvestanud, vast pole probleemi ega pea muretsema,» lisas ta.