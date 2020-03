Nädala otsus. Eriolukord

Eriolukorda pole Eestis iseseisvuse taastamise järel varem välja kuulutatud, ent haiguse levikule tuleb kuidagi piir panna või vähemalt hajutada nakkused ajaliselt piisavalt pika aja peale, et meditsiinisüsteem ei saaks üle koormatud. Avalikud kogunemised ja üritused on keelatud, koolid on kaugõppel, kinod ja teatrid on kinni ning piiril on kontroll. Lisaks on arutamisel sellised küsimused nagu Saaremaa karantiini panek ja suure riigilaenu võtmine majandusliku olukorra leevendamiseks. Hea meel on näha, et seni passiivsevõitu valitsus on asunud üsna üksmeelselt ja aktiivselt tegutsema.