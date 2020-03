Viljandimaal tuvastati esimene nakatunu

Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ütles Sakala päringule vastates, et reeglitest tulenevalt ei ole koolil õigust ühegi inimese proovide tulemusi avalikustada, olgu need positiivsed või negatiivsed.

"Terviseameti sõnul tuleb kõigil koolis viibinutel püsida kodus ja jälgida kahe nädala jooksul oma tervist," kirjutas Matsin. "Nendega, kes on otseselt ohustatud, võtab terviseamet juba eraldi ühendust."

"Kool on omalt poolt teinud kõik, et takistada viiruse edasist levikut," kinnitas Matsin. "Esmaspäeval desinfitseeritakse kogu koolimaja. Ükski õpilane ei viibi ja ükski õpetaja ei tööta koolimajas."

Matsin lisas, et terviseamet tegeleb nakatumise kohta ametliku info levitamisega. "On täiesti arusaadav, et seda ei saa teha asjatundlikult kooli juhtkond. Meie ei ole meditsiini ala eksperdid. Oleme üksteise suhtes hoolivad ja mõistvad."