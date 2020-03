Mikrobioloogia professor: eriolukord tähendab seda, et ongi eriolukord. Igasugused koosolekud, terviseklubid ja suured sünnipäevad tuleb ära jätta.

Professor Lutsar, kas vastab tõele, et Itaalias leviv COVID-19 erineb Aasia variandist ja seal on raskelt haigestunud ka palju noori inimesi?

Sellega on itaallased spekuleerinud, aga ma pole kuskil selle kohta tõestust näinud. On teada, et Itaalias on COVID-19 tõttu surnute keskmine vanus 81,2 aastat.

Kortermaja elanik tuli kahtlasest piirkonnast. Vabatahtlikult koju jääda ta ei mõtlegi. Kas see, kui ta trepikojas käib, võib ohustada naabreid, kes seal samuti liiguvad?

Igasuguseid nakatumisvõimalusi on. Kui inimene on haige, on oht suurem, aga kui ta on terve, siis ohtu ei ole. Kui on tuldud riskipiirkonnast, tuleb kaheks nädalaks koju jääda. Eriolukorra puhul on selle nõude eiramine kriminaalselt karistatav.

COVID-19 õhus vist kuigi pikalt ei püsi, aga pindadel on tema eluiga eri andmetel neli kuni üheksa päeva. Kas on arukas näiteks poest avariiulilt ostetud leib ja sai kodus puhtasse kotti ümber panna?

Ma arvan, et siin peab ikka talupojamõistust säilitama. Viimased uuringud näitavad, et viirus püsib pindadel elujõulisena 48–72 tundi, aga tema hulk seistes järjest kahaneb.

Kaitsemaskidest on suur puudus. Kas ei oleks mõtet pöörduda vana hea marlimaski juurde, mida saab ka pesta ja tulise rauaga triikida?

Seda ma küll soovitada ei tahaks, marlimaskide aeg on möödas.

Kas on uusi andmeid selle kohta, kui kaua on enne haigusnähtude ilmnemist viirusekandja nakkusohtlik?

Teadlased on ka praegu veendumusel, et koroonaviiruse kandja võib teisi nakatada ühe päeva jooksul enne haigusnähtude ilmnemist. Seda näitavad ka meie kogemused.

Kas on uudiseid vaktsiini ja ravimite vallast? Sakslaste lootused on praegu ebola katseravimil Remdesiviril.

Vaktsiini ja ravimite vallas kahjuks mingeid uudiseid ei ole. Hiinlased lootsid aidsiravimile, aga paraku see tulemusi ei andnud.

Meil on alles puhangu algus. Lõppu ei julge vist keegi ennustada.

Jah, see puhang küll kohe mööda ei lähe. Kui vaadata neid riike, kus COVID-19 on hästi kontrolli all, näiteks Singapuri, siis seal algasid nakatumised jaanuaris ja kestavad senini. Tõsi küll, haigestumisi ei ole neil massiliselt olnud.

Mida te praeguses olukorras inimestele südamele panete?

Kui on eriolukord, siis see ongi eriolukord ja inimesed peavad kodus püsima. Igasugused koosolekud, terviseklubid ja suured sünnipäevad tuleb ära lõpetada. Kui lapsed on koolist koju jäänud, peavad nad seal ka olema, mitte külas käima ega sõpru külla kutsuma. Koju jäämise mõte on ju ohtliku viiruse leviku piiramine.

Kui inimesel tekivad haigussümptomid, tuleb pidada nõu perearstiga ja vajadusel kutsuda kiirabi.