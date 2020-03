Veterinaarid kinnitavad, et lemmikutelt ei saa koroonaviirust

Varjupaikade mittetulundusühingu lehelt võib lugeda, et COVID-19 arvatakse olevat küll loomse algpäritoluga, kuid levib inimeselt inimesele. Nii ülemaailmne väikeloomaveterinaaride assotsiatisoon kui ka ülemailmne veterinaaride ühendus, mis liidab ligi 200 000 loomaarsti üle maailma, kinnitavad, et praegu pole ohtu, et lemmikloomad võiksid nakatuda või olla nakkusallikaks inimestele.