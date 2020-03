Lasteaiad jäävad esialgu kõigis omavalitsustes avatuks

Praegu Viljandi linnapea ülesandeid täitva abilinnapea Kalvi Märtini sõnul lähtub linnavalitsus vabariigi valitsuse suunistest ehk koolid ja huvikoolid on alates esmaspäevast suletud ning lähiajal planeeritud sündmused lükatakse edasi või jäetakse ära.

"Kõigil linnalt palka saavatel inimestel, kes sunnitult töölt eemal viibivad, säilib tavapärane palk. Haiguslehele jäänud töötajatele maksame eriolukorra ajal hüvitist alates esimesest haiguspäevast kuni haigekassa hüvitise alguseni. Huvikoolide kinnioleku ajal lastevanematelt huviringi tasu ei küsita. Kui vanem otsustab lapse lasteaiast koju jätta, siis nende päevade eest õppetasu ega söögiraha ei küsita," selgitas Märtin.

Lasteaiad ja vallamajad hoiavad uksed lahti

Põhja-Sakala vallavanema Hermann Kalmuse sõnul lähtutakse asutuste sulgemisel riiklikest eeskirjadest ja terviseameti soovitustest. Koolid suletakse esmaspäevast, samuti lõpetatakse vähemalt kaheks nädalaks huviringide ja trennide tegevus. Lasteaedade sulgemine oleks Kalmuse sõnul suur löök paljudele vanematele, sest reaalne olukord ei võimalda paljudel koju jääda.

"On muidugi võimalus, et lapse saab soovi korral koju jätta ja mõni saab ka tööle mitte minna, kuid näiteks eraettevõtjad ei saa suuresti seda endale võimaldada,” nentis Kalmus.

Lasteaiad jäävad avatuks ka Viljandi vallas. Vallavanem Alar Karu sõnul on see iga lapsevanema otsus, kas jätab lapse koju või ei, sest näiteks need, kes töötavad politseis või meditsiinivaldkonnas, ei saa koju jääda. Sõltuvalt sellest, kui palju on lasteaedades lapsi kohal, otsustatakse, kui palju rühmi on tööl.

Mulgi vallas on lasteaedade sulgemine kaalumisel. "Lapsevanematele on edastatud palve, et nendel, kellel võimalik, saaks lapse koju jätta ning lapsevanemaid on hoiatatud, et tõenäoliselt sulgemisotsus tuleb, kuid anname vanematele aega hoiuteenus leida," ütles Mulgi vallavanem Imre Jugomäe.

Töö jätkub ka kõikides kohalikes vallamajades. Tõsi, paljud töötajad on saadetud kaugtööle ning vallamajadesse paluvad omavalitsuste juhid ilma äärmise vajaduseta mitte tulla.

"Olen kodukontori tööd vallavanemana alati toetanud ning näiteks üks meie töötaja viibibki praegu kodus, sest tuli Itaaliast ja seega vallamajja tööle ei tule," ütles Kalmus.

Kodukontorisse suunatakse võimalikult palju ka Viljandi vallamaja töötajaid ning vallavanem Alar Karu sõnul püütakse majas luua olukord, et igas kabinetis oleks korraga tööl ainult üks inimene.

Viljandi vallamaja ümbrusesse on pandud hoiatavad sildid, mis paluvad asutusse ilma äärmise vajaduseta mitte siseneda. Samuti on Karu sõnul koostamisel infovoldikud, kus on nii omavalitsuse kui riigi antavad soovitused, kuidas kriisiolukorras toime tulla. Infokirjad lähevad vallaelanike poole teele uue nädala algul.

Raamatukogude sulgemisega vallad praegu ei kiirusta. Põhja-Sakala vallavanema sõnul on raamatute laenamine hea võimalus kodus viibivatele inimestele aja sisustamiseks. Küll aga ei korralda vald oma allasutustes ühtegi avalikku sündmust ega kohviõhtut.