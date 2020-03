Kõik Viljandimaa hooldekodud on külalistele suletud

Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja ütles, et kõik valla hooldekodud on külalistele suletud veebruarist, Kõpu hooldekodu suleti märtsi algul. Lilleoja sõnul ei saa hooldekodu elanikke külastada praegu ka erijuhtudel. "Väga lihtne põhjus – üle vabariigi on puudu isikukaitsevahenditest. Ma saan inimlikult sellest murest aru, aga me ei saa sellist riski võtta, sest me ju ei tea inimese tausta," rääkis Lilleoja.

Lilleoja sõnutsi saab hooldekodudes valvelauda pakke jätta, kuid praegu ta seda pigem teha ei soovita.

Lilleoja kinnitas, et sotsiaaltöötajatele on antud juhised ning kõik inimesed saavad abi. "Kui võimalik, siis näiteks viiakse toitu üks kord nädalas, et vältida igapäevast poes ja apteegis käimist. See kaitseb ka eakat,“ ütles ta. "Hoolekandetöötaja räägib kõik selle ka inimesele üle, et ta aru saaks, miks see olukord on praegu selline."

Tema sõnutsi peavad ka töötajad olema väga ettevaatlikud ning selleks kasutatakse abivahendid, aga desinfitseerimisvahenditega on seis eriti kehv. "Isikukaitsevahendite kättesaadavus ongi kõige suurem mure. See läheb praegu kõik meditsiinile, aga sama oluline on see ka sotsiaalvaldkonnale. Praegu riik eeldab, et sotsiaaltöötaja ei jää haigeks, aga me oleme ka inimesed,“ nentis Lilleoja.

Viljandi valla sotsiaalnõunik Irma Väre ütles, et hooldekodud olid suletud varemgi, enne viirusepuhangut. "Kui koroona ei olnud veel nii aktuaalne, võtsime Pärsti pansionaadilt külastuskeelu maha, olukord läks paremaks. Mõni hetk tagasi panime keelu aga uuesti peale.“

Sotsiaaltöötajatele ei ole veel täpseid juhiseid antud, seda tehakse järgmise nädala alguses. "Esmaspäeval on meil kogunemine ja viin oma valdkonna kõigega kurssi. Üldjuhised on meil muidugi kõigil teada. Ilmselt kõik meie töötajad ikkagi jätkavad, ega sotsiaalvaldkond saa kodutööd teha," rääkis ta.

Väre ütles, et vallal on plaanis inimestele panna postkastidesse infolehed õpetustega, kuidas praeguste oludega toime tulla.

Mulgi abivallavanem Ene Maaten ütles, et neile on teada, kes vallas eakatest üksi elavad. "Katsume nendega telefonitsi kontakti võtta või nende lähedastega ühenduses olla. Kaardistame praegu olukorda, et selgitada, kellel oleks abi vaja – kas on tarvis tuua toitu või ravimeid või on vaja koduhooldust."

Maaten nentis, et pigem püütakse kodude külastamist vältida. "Kui sotsiaaltöötaja käib tarest tarre, siis võib tema olla see, kes viirust edasi kannab," nentis abivallavanem ja lisas, et muret tekitab see, et desinfitseerimisvahendid pole saada.

Viljandis organiseerib eakate kodus abistamist Viljandi päevakeskus. Selle juhataja Marek Mumm ütles, et eakatele on saadetud käitumisjuhised. Sotsiaaltöötajaid kasutavad kodudes käies ühekordseid jalanõusid ja kindaid. "See on teatud määral kriitiline klientuur nagunii, need asjad on meil kogu aeg olnud. Vajadusel on ka maskid, aga nende kogused pole nii suured muidugi olnud," rääkis ta. Mumm lisas, et neljapäeval käis sotsiaaltöötajatele juhiseid andmas ka terviseameti töötaja, kes selgitas, kuidas ennast ja klienti kaitsta ning kuidas sümptomeid ära tunda.