Kaitseliit koos Naiskodukaitsega toetavad politsei- ja piirivalveametit ning terviseametit koroonaviiruse tõkestamisel

"Vabatahtlike kaasamine on väärtus, mis vähendab oluliselt tervishoiutöötajate koormust ning samal ajal tekitab meie ühiskonnas suuremat sidusust, et leevendada nakkusohtlike haiguste levikut ja panustades sedasi kogu Eesti rahva tervisesse," ütles Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Tallinnas toetavad naiskodukaitsjad täna Terviseametit Tallinna sadama A ja D-terminalis ning Tallinna Lennujaamas. Naiskodukaitse koos Kaitseliiduga teeb sama tööd Tartu bussijaamas. See ei ole tervishoiuteenus, vaid ennekõike tõenduspõhise info jagamise üritus, samas mõõdetakse inimeste kehatemperatuuri ja võidakse teha vajadusel lühinõustamine.