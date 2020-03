Viljandi lasteaiad jäävad avatuks, koolid suletakse esmaspäeval

Kuni ei teatata teisiti, jäävad kõik linna allasutused, välja arvatud koolid ja huvikoolid, avatuks. Suletud on ka Viljandi avatud noortetuba. Koolid ja huvikoolid on alates esmaspäevast distantsõppel. Samas rakendatakse täiendavaid hügieeninõudeid ja ei lubata ürituste korraldamist. Hoonetesse sisenemisel on kohustuslik käte desinfitseerimine.