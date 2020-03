Esmaspäevast on kõik koolid suletud

"Kõik koolid on suletud, kõik huvikoolid, kutsekoolid, ülikoolid. See tähendab seda, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele," andis haridusminister teada.

Reps lisas, et erandiks jäävad hetkel lasteaiad. "Meie väga suur palve on lapsevanematele, kellel on vähegi võimalik, et jätta lapsed koju. Lasteaedu vaatame igaüht eraldi, kui neis on juhtumeid, siis ka need lähevad sulgemisele," teatas Reps.