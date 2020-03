Tellijale

Eesti ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuht Helen Link ütles, et kokku on riik alates 2018. aasta jaanuarist ujumise algõpetusele andnud 1,23 miljonit eurot, samas kui varasematel aastatel oli see summa 230 000 eurot. «Põhikooli riiklik õppekava näeb 2018. aasta jaanuarist ette, et kolmanda klassi lõpuks peavad õpilased oskama ujuda,» nentis ta.