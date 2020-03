Forum Cinemas lubab ühele kinoseansile kuni 100 inimest

"Oleme viimastel nädalatel täheldanud ka keskmisest ja oodatavast natukene vähem kinokülastajad, kuid see ei pruugi viiruse süü olla," lausus Kongo. "Küll aga on koroonaviirus mõjutanud seda, et edasi on lükatud osa filmide esilinastusi. Näiteks James Bondi uus film, uue Eesti mängufilmi "Rain" esilinastus ning animatsioon "Peeter Pikkõrv", mis lükkus augustisse."