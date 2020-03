Valeinfo koroona kohta on eluohtlik. Sakala avab usaldusväärse teabe andmiseks maksumüüri

SEE ON VAID ÜKS näide valeuudistest, mis kriiside ajal võimust võtavad. Seepärast on eriti oluline, et inimesteni jõuaks kontrollitud ja usaldusväärne info. Sakala ja teised vastutustundlikud ajakirjandusväljaanded teevad kõik endast oleneva, et tähtsat teavet inimestele vahendada. Et mitte kellelgi ei tekiks selle info kättesaamisega rahanappuse või tehniliste oskuste vähesuse tõttu raskusi, on kogu koroonaviirust puudutav info Sakala veebis sakala.postimees.ee nüüd tasuta kättesaadav.