Viljandi gümnaasium saatis õpetaja nakkuskahtluse tõttu lapsed koju

Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin rääkis, et üks kooli õpetajatest osales umbes nädal tagasi Võrus peetud sünnipäevapeol, mille kohta tuli täna teade, et seal viibis ka üks koroonaviirusesse nakatunu. Matsini sõnul õpetajal kuni eilseni haiguse sümptomeid polnud, täna andis ta aga teada, et on haige ega tule tööle. Alles seejärel sai õpetaja teada, et üritusel, kus ta osales, oli ka üks koroonaviirusesse nakatanu, ning informeeris sellest omakorda kooli. Koolis pole töötaja seega sümptomitega viibinud, kuid enne seda puutus ta tunde andes lastega kokku.