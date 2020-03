Komöödiafilmide festival "Wilkom" lükkub koroonaviiruse tõttu edasi

„Inimeste tervise hoidmine on väga tähtis ning peame õigeks vabariigi valitsuse ja terviseameti soovitusi järgida. Lisaks on juba praeguseks selge, et mitu programmi valitud uue filmiga võib koroonaviiruse levikust tingituna probleeme tekkida. Samuti on ette näha viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud abinõude karmistamist. Sellega on kasvanud risk, et aprilli alguseks on Eestis avalike sündmuste korraldamine täielikult peatatud,“ ütles festivali peakorraldaja Ando Kiviberg. „Kõike seda arvesse võttes otsustasime, et lükkame festivali käesoleva aasta septembrikuusse ja see toimub plaanitud mahus.“