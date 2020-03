"Koolitants" lükkub edasi

"Kasutagem seda aega, et eelkõige oma tervist hoida," lausus "Koolitantsu" peakorraldaja Raido Bergstein. Samuti annab see väike paus tantsijatele ja juhendajatele võimaluse esitamisele tulevatest tantsudest üles leida kõik, mis ühe tantsu sees peidus on.

"Meile on oluline, et festivalil osalejad oleksid terved ja hoitud," ütles Bergstein. "Loodame, et mõne kuu pärast on olukord Eestis normaliseerunud ja saame tantsupäevadega jätkata."