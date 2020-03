Kes võiks olla Viljandi järgmine aukodanik?

1934. aastal tunnustas linnavolikogu kindral Johan Laidoneri suuri teeneid Eesti Vabariigi ja Viljandi linna ees ning valis ta tema 50. sünnipäeval, 12. veebruaril linna aukodanikuks ja nimetas tollase turuplatsi ümber Kindral Laidoneri platsiks. Eesti taasiseseisvumise järel tunnustas linnavolikogu August Maramaa suuri teeneid linna arendamisel ning andis 1996. aasta 31. mail talle pos­tuumselt Viljandi aukodaniku nimetuse. Tiitlit andes toodi välja Maramaa pühendumine sellele, et Viljandist saaks kaunis sisemaa puhkelinn, kus on arenenud äritegevus ja tööstus ning kus on palju rohelust. Maramaa juhtimisel rajati Viljandisse puiesteid, parke, tänavaid ja uusi linnaosasid, ehitati staadion, EVE hotell ja uus raekoda, paigaldati rippsild lossimägedesse, ehitati neli koolihoonet, haigla, rannahoone ... 1998. aastal pälvis Viljandi aukodaniku tiitli eestluse hoidja, helilooja, dirigent, organist ja muusikapedagoog, Eesti muusikaakadeemia ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia audoktor Roman Toi. Ja ongi kõik.

Need mehed on oma elutöö teinud ja me saame neist rääkida vaid minevikus. Kas peame leppima olukorraga, et hansalinnal Viljandil on vaid kolm aukodanikku, või mis veel olulisem, et meil pole ühtegi elusat ja tegutsevat aukodanikku? Olen veendunud, et siin on väärikaid inimesi, kes võiksid olla teistele oma tegemistega eeskujuks, võiksid olla aukodanikud. Tunnustamist pole kunagi liiga palju ning kasulik ja üllas on parimaid tunnustada nende eluajal.

Niisuguseid inimesi ei pea Viljandis tikutulega otsima. Linn on läbi aastate pärjanud oma parimaid kodanikke elutöö preemiate, teenetemärkide, teatri- ja õpetajapreemiate ning muuga. Vaatame need read üle ja kaalume, kas mõni neist inimestest on kasvanud aukodaniku tiitli vääriliseks. Aga kindlasti on ka teisi inimesi, kes seda tiitlit vääriksid.

2018. aastal sai elutöö preemia Eldur Mäemees, kes on aastakümneid hea seisnud Viljandi tänavavalgustuse toimimise eest, ning 2016. aastal Eduard Viira – arst, kelle pikaaegne ja järjepidev töö on olnud keskse tähtsusega Viljandi meditsiiniteenuse arengus. Ettevõtja Jaak Sulg on olnud pikka aega visionäär, linnaelu eri valdkondades kaasarääkija ja otsustaja. Või siis Tonio Tamra. Tema panus Viljandi ja Eesti kultuurielu edendamisse on võrratu.

KAALUNUD PALJUSID inimesi, mina ühe aukodaniku kandidaadi leidsin. Leidsin mehe, kes oma tegemistega teistest tunduvalt erineb. Heiki Raudla. 2017. aastal on Viljandi linnavolikogu tunnistanud ta elutöö preemia vääriliseks. Vaadates tema panust linna tegemistesse, teen volikogule ettepaneku nimetada ta Viljandi neljandaks aukodanikuks.

70-aastane Heiki Raudla on Eestis haruldane inimene: minu teada on ta ainuke, kes on Eesti iseseisvuse taastamise järel olnud kohaliku volikogu kõikide koosseisude liige. Ta on Viljandi linnaelu korraldamises osalenud alates 1989. aastast ja olnud linnavolikogus 31 aastat. Kõigil kohalike omavalitsuste valimistel Eestis on kodanikud usaldanud teda Viljandi elu korraldama. Viljandi esimene vabalt valitud volikogu usaldas talle aastatel 1991-1992 linnapea ameti.