Kuigi rahandusminister Martin Helme leidis teisipäeva õhtul Eesti Televisiooni eetris esinedes, et majanduskriis on kätte jõudnud, arvavad Viljandi ettevõtete juhid, et see pole seni tunda andnud. Samuti on tootmisettevõtetes üle läinud Hiinas puhkenud koroonaviirusest põhjustatud ärevus, sest tooraine Hiinast jõuab taas Euroopasse.