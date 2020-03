Viljandimaale jõudis kursuste sari, mis kasvatab tüdrukutest tehnokratid

Tellijale

See on osa üle-eestilisest mitmeaastasest koolituste projektist, mille eestvedaja on mittetulundusühing HK Unicorn Squad (unicorn – ükssarvik inglise keeles). Viljandimaal avati sel kevadel tehnikahuvilistele tüdrukutele kolm rühma: Viljandi linnaraamatukogus, Jakobsoni koolis ja Kitzbergi gümnaasiumis.