Toome tänaval süttis eile sõiduauto

Päästeameti pressiesindaja Marek Kiige saadetud teates on kirjas, et päästjad käisid eile õhtul kella 23 ajal Viljandis Toome tänaval kustutamas sõiduautot Mercedez-Benz, mille salong oli läinud põlema. Selleks, et auto salongi pääseda pidid päästjad lõhkuma auto akna. Teadaolevalt ei saadud esialgu omanikuga ühendust ning politsei pressiesindaja Ragne Keisk ütles hommikul, et politsei püüdis eile korduvalt sõiduki registrijärgsele omanikule helistada ning lõpuks õnnestus ka temaga kontakti saada. "Ilmnes, et too mees olla masina juba mõnda aega tagasi edasi müünud ning paraku pole tal uue omaniku kontakti," lisas ta.