Saalis on mõnikümmend inimest, kõik istuvad jopedes ja mütsides. Ühel on tooli najal tugikepp, teisel kaasas koer. Lektor seisab, purgike käes, ja räägib silmatilkadest. Võtab järgmise purgi, kus on kõrvatilgad. Publiku keskelt tõuseb käsi ja üks kuulaja palub täpsustada, mis puhul nood silmatilgad head on. Et jäi segaseks. Esineja vastab, et need niisutavad. Ja et kui liiv on silmas või kui on katarakt, siis need avaldavad positiivset toimet.