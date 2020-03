Filmitegijad otsivad spordidraamasse näitlejaid

Meeskond on seni linateose kohta avanud, et see räägib korvpallimeeskonna Kalev teekonnast laguneva Nõukogude Liidu viimaste meistrivõistluste võitjatiitlile 1991. aastal. "Korvpallurite raske võitlus nii oma rahvuskaaslaste, armutute vastaste kui meeskonna sisemise moraaliga, kus peategelasteks on ennast tõestav noormängija Gert Kullamäe, tulihingeline kapten Aivar Kuusmaa ja range, meeskonda hoidev peatreener Jaak Salumets," on kirjas filmitootja Allfilm 2021. aastal ilmuva linateose tutvustuses.

19.–21. maini ootavad filmitegijad taustanäitlejaid spordivõistluse pealtvaatajateks Tihemetsa huvi- ja spordikeskusesse. Tasustatud tööle oodatakse vähemalt 16-aastaseid inimesi. Palutakse arvestada, et võttepäevad on pikad, sest filmimisele eelnevad kostüümiproovid. Registreerida soovitatakse meilitsi, telefonitsi või kohapeal, infot selle kohta leiab Mulgi valla kodulehelt.

Seni on välja hõigatud, et mängufilmis astuvad kandvates rollides üles Mait Malmsten, Reimo Sagor, Priit Võigemast, Mihkel Kuusk, Veiko Porkanen, Kristjan Sarv, Rauno Polman ja teised. Filmi režissöör on Ove Musting, produtsendid Pille Rünk ja Maria Avdjuško.