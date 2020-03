Juhtkiri. Võtke kuulda

Järjest pingelisemaks muutuvates globaalsetes oludes on üha tähtsam säilitada rahu, sest ükskõik kui keerulistes tingimustes on paanika tihtipeale suurem oht kui oht ise. Oluline on kuulata oma ala eksperte ning tõsiselt võtta ametlikke teadaandeid. Praegu leviva koroonaviiruse puhangu ajal teeb selle nõu järgimise pisut keeruliseks see, et tegu on uue haigusega, mida ümbritseb paraku üsna palju teadmatust: kuidas ja kellele nakkab, milline on peiteaeg ja nii edasi. Nõuanded ülemiste hingamisteede viiruste vältimiseks on aga üsna universaalsed.