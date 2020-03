Haigla palub ravil viibivaid patsiente mitte külastada

Viljandi haigla edastatud pressiteates on kirjas, et informatsiooni patsiendi seisundi kohta on võimalik küsida raviarstilt, vanemõelt või üksuse juhilt. Vajadusel saab jätta paki koos patsiendi ja osakonna nimega peahoone infolauda või Jämejala korpuses osakonda.

Viljandi haigla õendusjuht Signe Asi ütles, et tavapärase kevadtalvise viirushaiguste laialdase leviku ja nüüd lisandunud Covid-19 viiruse tõttu on õige aeg haigla külastuspiirangut meelde tuletada. „Haiglas viibib patsiente vastsündinutest kuni väga eakate inimesteni, kes sageli kas haigusseisundi ägenemise tõttu või operatiivse ravi tagajärjel on respiratoorsetele viirusinfektsioonidele enam vastuvõtlikud," selgitas Asi. "Seega palume tungiva vajaduseta mitte külastada haiglas või hoolekandeasustuses viibivaid lähedasi, isegi kui olete terve ega ole viibinud Covid-19 leviku riskipiirkonnas, et mitte tahtmatult riskida patsientide võimaliku nakatamisega."

Samuti palub haigla mitte pöörduda eriarsti või õe ambulatoorsele vastuvõtule, kui esinevad haigustunnused nagu palavik, köha, nohu, kurguvalu või halb enesetunne. „Kui haigestute enne ambulatoorset visiiti, palume helistada registratuuri, kus saame teie vastuvõtuaja tühistada ning pakkuda uue," ütles Asi. "Hoolime üksteistest ja hoiame nõrgemaid!"

Infektsioonikontrolli arst Ruth Männik ütles, et haigla polikliinikus, diagnostikaüksustes ja sööklas on seinahoidikutesse pandud käte töötlemiseks sobiv lahus, millega saab hävitada juhuslikult nahale sattunud mikroobid, sealhulgas ka gripiviirused. „Soovitan inimestel, kellel on tarvis ambulatoorsele vastuvõtule või uuringutele tulla, oma käsi töödelda nii haiglasse tulles kui ka sealt lahkudes,“ lisas ta.

Hingamisteede viirusinfektsioonid, sealhulgas gripp, levivad peamiselt haige hingamisteedest pärit õhus hõljuvate piiskade kaudu, mis satuvad teise inimese nina- ja suu limaskestadele või silma ning hakkavad seal ruttu paljunema. Samuti võib nakatuda saastunud pindade vahendusel, mida kätega puudutades ja hiljem oma nina või suud katsudes toimub haigustekitajate ülekanne.

Viirusnakkuste levimise perioodil nakatumisest hoidumiseks on soovitatav vältida rahvarohkeid kohti või kogunemisi ning pesta tihti käsi, sest nakatuda võib nii õhus levivate kui ka erinevatele pindadele – ukselingid, poeriiulid, arvutiklaviatuurid – langenud gripihaige hingamisteedest pärit piiskade kaudu.