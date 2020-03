Ulge puhkeala ootab ideid kiikede rajamiseks

Plaanitav kiigepark on omanäoline, sest iga kiik tuleb erinev. Et looduslähedust säilitada, rajatakse kiiged puude vahele ilma lisapostideta. Park on avatud kõigile, kes saavad seal tasuta kiikumas käia.

Žürii valib 7. aprilliks välja kuus kavandit, mille järgi kiiged Viljandi valla abiga valmistatakse. Soovi korral saab iga ehitaja panna kiige kõrvale oma nimetahvli. Parki on oodatud oma kiike püstitama ka ettevõtted.

Idee elluviija Anmar Pihlak ütles, et oma kiiged on juba teinud Cleveron ja Iglucraft, kuid talveks polnud neid mõtet üles panna. "Nad ootavad vähe soojemat ilma. Eks see pime ja porine talv ole olnud keeruline aeg, et ideed edasi vedada, aga ilmad lähevad paremaks. Nägime esimeste kiikede pealt, et köied tuleb tuleb ilmastikukindlamate vastu välja vahetada,“ rääkis ta.

Pihlaku sõnul võiks pargis olla vähemalt 50 kiike. Parki mahub päris palju inimesi ning Pihlaku kinnitusel võib lustima minna ka suure seltskonnaga.

Pihlaku sõnul ei ole pargi avamise aega veel kokku lepitud. Ta avaldas lootust, et kiigeparki saab külastada juba sel suvel. „Tahame kaasata inimesi ja ettevõtteid, kes selle vastu huvi tunnevad,“ ütles ta ja lisas, et kiikesid võib parki pidevalt lisada.

„Mul on endal pisike plikatirts, kes väga kiikuda armastab. Kuna olen sealsamas juba 15 aastat tegutsenud, siis on mul alati mõte olnud, et seal võiks ka midagi põnevat olla,“ avaldas Pihlak idee tagamaid.