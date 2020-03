Kestliku majanduse poole

MAJANDUSDEBATTIDES põrkuvad sageli erinevad argumendid, milles on näha üha suurenevat vajadust suhtuda senisest hoolivamalt loodusesse, inimesesse, tervisesse. See omakorda nõuab majanduskasvu ja ressursikasutuse piiramist. Tekib uus vastuargument: kümnete tuhandete töökohtade kadumine, olgu siis kaevanduses, põllumajandusmürkide suurtootmises või intensiivses metsamajanduses. Kuid kas peaksime loodust ja ka inimese tervist edasi laastama ainsa põhjendusega, et see tähendab töökohtade säilimist ja loomist? Kas mürgi tootmine on õigustatud – peaasi, et selle pealt saab teenida? Kas tõesti muretsetakse eelkõige töökohtade kadumise pärast? Tegelikkus on ju teistsugune. Tööstuse huvi on arusaadavalt kasumi teenimine, selleks on vajalikud lisandväärtust loovad töökohad, kuid ometi pole see primaarne. Miks?