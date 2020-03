Muusikakoolis tuleb teatraliseeritud kontsert

Viljandi muusikakoolis on läbi aastate korraldatud teatraliseeritud kontserte kuulsatest heliloojatest. Tänu ajaloolistele kostüümidele ja grimmile on kooli külastanud Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Pjotr Tšaikovski ja teised. Sellised kontsertetendused on aidanud õpilastel sisse elada ühte või teise ajastusse ning paremini mõista komponistide kujunemisteed ja loomingut.