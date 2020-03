OLEME TÄNA saanud väga veenduda selles, et pärimuses on jõud, meeletu jõud. Rahvaluules on ramm, folklooris vägi. Jõu annab pärimuse vahendajale see, et rääkija või laulja pole üksi. See, et lisaks tema enda häälele – mis kuulaja valdab ja võidab – on osa tema sõnumist ammutatud teistelt, nii minevikust kui enda kaasajast. Just seepärast on võimsad olnud rahva algatused, seepärast kujunes nii suureks rahvaluule kogumine Eestis, sai ülemaaliseks XIX sajandi lõpul Jakob Hurda üleskutse järel: kokku koguti pärimuslik materjal, mille põhjal loodi 1927. aastal Eesti Rahvaluule Arhiiv.

See arhiiv sisaldab kõike – helladest tunnetest jõrmi mörinani, argiseid päevi, pühasid päevi, sisaldab isegi roppusi, isegi riigivastasust.

Juba mitu kuud on nüüd nii kirjandusmuuseumi koosseisu kuuluvas rahvaluule arhiivis kui teistes meie maja arhiivides ja osakondades tunda olnud justkui ärkamisaegset õhinat ning tänu pärimusmuusikute toetusele isegi pisut laulvat revolutsiooni. Põhiprobleem ei ole loomulikult ainult rahvaluule arhiivis või kirjandusmuuseumis; teadusrahastussüsteem on taas muutunud ning asutused, mille töö sellest sõltub, eriti väiksemad asutused, on raskes olukorras.

Arhiiv – see ei ole ainult arhivaarid, vaid ka teadlased, kes materjali korraldavad ja avaldavad, uurivad, külastajaid konsulteerivad. Rahvaluule arhiivis on selle loomisest peale kõik need tegevused olnud läbi põimunud. Teadustöö ei ole ainult artiklite ja uurimuste kirjutamine, vaid ka arhiivi ehitamine, selle tööde ja väljundite kavandamine ning elluviimine.

JUBA AASTAID on meie mure olnud see, et kõik arhiivi juurde kuuluvad tööetapid on olnud suuresti projektipõhised ning nii meenutab arhiivi rahastus eri komponentidest kokkutraageldatud kirjut lapitekki, millest suur osa on lähiajal kadumas. Samamoodi on olnud projektipõhine töö rahvaluule arhiivi juurde kuuluvas audio-video digiteerimisstuudios, mille digiteeringuid on meil täna olnud võimalus kuulda nii mõnegi lavalt kõlanud pala vahel. Sellist asja ei saa teha pikalt projektina.

Rahvaluule arhiivi ja selles tehtava töö põhieesmärk on tegutseda selle nimel, et tagada Eesti kultuuriline järjepidevus. See kehtib ka meie sõsarasutuste kohta. Ainult ingliskeelsete kõrgetasemeliste teadusartiklitega seda eesmärki ei saavuta. Samas on just need üks peamine kriteerium, millest arhiivi teadusrahastus sõltub. Me kogume, dokumenteerime, uurime, avaldame, vahendame avalikkusele, aga enamikku sellest tööst teadusraha jagamisel ei väärtustata kuidagi. Isegi akadeemilised tekstiväljaanded, nagu näiteks eeldatavasti kõigile saalisviibijatele tuttav eesti regilaulude esindusväljaanne «Vana Kannel» ei ole Eesti teadusinfosüsteemis ETIS, mida teadlaste tulemuslikkuse hindamisel arvestatakse, kuigi kõrgel kohal. Rahvusvaheline akadeemiline suhtlus ja avaldamine on väga olulised meie teadlaste enesearenguks, aga see ei saa olla meie tulemuslikkuse ainus näitaja – selleks võiks olla ka näiteks pärimusest inspireeritud muusika hulk ja populaarsus.