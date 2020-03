Tellijale

Kui ajas tagasi liikuda, siis muutuvad Sakalas sel teemal avaldatud lugude pealkirjad ja aastanumbrid, sisu aga jääb äravahetamiseni samaks. Põhjused on need, et ilma drenaažita ei saa tänavale katet panna, drenaaž võetakse ehk järgmisel aastal plaani, enne tuleks remontida Pärnu maantee ja Vaksali tänav, eks siis näis. Artiklites muutub seegi, et kord võtab sõna üks, siis aga teine spetsialist või juhataja ning vahetub parajasti süüdiolev aastaaeg: kord on sügis vihmane, seejärel talv.