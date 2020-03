Zetode kevadtuur saab alguse Viljandist.

Zetod on bändina tegutsenud enam kui 16 aastat. Tuntud kooslus on seto leelole ehk seto rahvalaulule lisanud kamaluga instrumentaalset muusikat ning kasutavad oma loomingus tüüpilise rokkbändi elemente. Seekordne tuur toob Zetod aga tagasi algusesse ja juurte juurde ehk kõlama hakkavad ainult seto rahvalaulud ilma instrumentaalse saateta.

Zetode bändi liige ja eestvedaja Jalmar Vabarna: „Salvestasime eelmise suve lõpus live-kontserdina oma kuuenda albumi "Traadilda". Nüüd kevadel see ilmus ja peame oluliseks seda tähistada väikese tuuriga, mida kuuleb ja näeb vaid viies kohas Eestis. See album on meile väga oluline. See on meie kummardus Setomaale ning selle sügavale lauluvaramule."