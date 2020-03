Taksojuhi ründajate kohtupidamine venib. Süüalune ei ilmunud istungile, sest oli silmarõõmuga

Tellijale

9. märtsil kell 10 pidi Viljandi kohtumajas algama arutelu ülemöödunud sügisel taksojuhti rünnanud noormeeste üle. Juhtumi tõttu on kohtu all viis noormeest, nendest kaks alaealist viibivad vahi all. Istungi algusaja lähenedes suurenes saalis sagimine, kui ühe süüaluse eestkostja ja prokurör üritasid telefonitsi saada infot kohtusse mitteilmunud Rain Kogeri kohta. 45 minutit pärast kohtuistungi algust sai Kogeri eestkostja teada, et noormees viibib Ämaris ega jõua täna kohale. Eestkostja teadis kohtule lisada, et Kogeril on Ämaris silmarõõm, kelle juures mees tõenäoliselt viibib. Süüaluse puudumise tõttu lükkus kohtuasja arutamine edasi teist korda.