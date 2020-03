Noored hakkavad noortele ajalehte tegema

Sakala peatoimetaja Hans Väre ütles, et eelkõige ootab Sakala kirjutajateks koolilehtedes ja meediaklubides kaasa löövaid gümnaasiumiõpilasi, kuid kui mõni noor, kes neis seltskondades ei osale, tunneb, et tal oleks tahtmist rääkida noortele noori puudutaval teemal, võib loomulikult temagi toimetusega ühendust võtta ning oma idee välja pakkuda.

"Tahame Krihvliga noori ajakirjandusele lähemale tuua,“ selgitas Väre. "Esiteks seeläbi, et käsitleda noortele olulisi teemasid nende endi vaatevinklist, teiseks aga andes uutele kaasautoritele aimu, kuidas toimib professionaalne ajakirjandus."

Laiem siht on suunata noori oma kodukoha elu kriitilise pilguga vaatama: mis praegu toimub ja mida saaks maakonnas paremini teha, milline on meie elukeskkond, millest see sõltub ja kust õppust võtta. Ilmuvatest lugudest valib Sakala välja kaks paremat autorit, kes saavad oma pangakontole 100-eurose preemia.