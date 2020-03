Suur nimekonkurss: aita uuele Viljandi haiglale ja tervisekeskusele nimi panna

"Viljandi haigla ja tervisekeskuse uus hoone ei ole kaugeltki lihtsalt üks järjekordne uus haigla. See on midagi märksa enamat. See on Eestis ja kogu Balti regioonis esmakordne ja ainulaadne projekt, mille eesmärk on tuua ühte hoonesse kokku ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning panna nad inimeste tervise heaks kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana tööle," rääkis Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere. "Oleme koos perearstidega tegemas Eesti tervishoiu ajalugu ja teil kõigil on hea võimalus selles kaasa lüüa."

Arhitektuurikonkursi võitis aasta tagasi võistlustöö "Elu", mille autorid on arhitektuuribüroo DAGOpen Eestist ja kaks Hispaania bürood. "Et võidutöö nimi on "Elu", oleks tore, kui see oleks osa nimest. Üksinda sõna "elu" ei tööta: läheme elusse, läheme ellu – see ei kõla hästi," märkis Tampere. "Aga ometi toome elu kesklinna tagasi. Sellest hoonest saab arvestatav tuiksoon, kuhu peaaegu igaühel on asja. Plaanide kohaselt on see maja oluline osa linnaruumist: mitte ainult raviasutus, vaid ka näiteks kohtumispaik, kohvik, näitusepaik...“

Kõik pakutud nimevariandid kaalub läbi auväärne žürii eesotsas haiglajuhi Priit Tamperega. Sobivaimat nime aitavad valida Viljandi linnapea Madis Timpson, Sakala peatoimetaja Hans Väre, hoone arhitekt Jaan Kuusemets, perearstide esindaja doktor Helve Kansi, kogukonna esindaja Heiki Raudla ja gümnasistide esindaja Robin Koovit.

Haigla annab võitjale auhinnaks tervise- ja heaolupaketi. Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar selgitas, et pakett pannakse kokku võitja vajadustest ja soovidest lähtuvalt ning paketti kuuluvad kõik Viljandi haiglas pakutavad teenused: massaažid, vesiravi ja kõik muu. Kui selgub, et võidunime on pakkunud mitu inimest, siis selgitatakse peaauhinna võitja loosi teel. Kõigi konkursil osalejate vahel loositakse välja ka kolm eriauhinda.

Konkursil osalemiseks tuleb saata pakutud nimi koos oma nime ja telefoninumbriga e-posti aadressile nimekonkurss@vmh.ee või saata kiri Viljandi haigla aadressile Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond 71024 märgusõnaga "Nimekonkurss".