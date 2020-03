Üleval (vasakult) Hege-Lee Paiste, Künter Peerna ja Siim Sarapuu. All (vasakult) Kristel Lellep, Elvi Saag ja Mikk Käosaar.

Hiljuti vahendas ajakirjandus statistikaameti uudist, et Eesti keskmine brutopalk oli möödunud aastal 1407 eurot. Sakala läks täna Viljandis tänavale ja küsis kuuelt inimeselt, milline oleks normaalne palk, et muretult ära elada. Ühtlasi tahtsime teada, kuivõrd tuleb ette, et tahaks kulutada rohkem, kui pangakonto võimaldab.