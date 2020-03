«See rahvaluuleteadus on ropp ja roojane, sest meenutab ta aega, kui oli orjaöö. See rahvaluuleteadus on ropp ja roojane, ei kustuta ta nälga ei tarre sooja tee.» Nende vaimukate luuleridadega võttis Margus Konnula ehk Contra kokku kibeda mõtte, mis paljudel meele mõruks teeb.