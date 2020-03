Uuringud näitavad, et naiste osakaal ettevõtete tippjuhtkondades on lõpuks hoogsamalt kasvama hakanud, ning õnneks on Eesti olnud selles edetabelis kogu aeg liidrite seas. Samas on Viljandimaa nelja omavalitsuse juhid mehed ja volikogu esimeeste seas on üks naine. Kas naistel on praeguses maailmas juhina meestest keerulisem hakkama saada?