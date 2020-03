Lõunanaabrite väike Viljandi

Tellijale

Teele asume kerge jalavärinaga, sest veel enne suurt kevadet on ilmataat otsustanud justkui jonni pärast paraja portsu lund maha kallata. Isegi suured teed on lörtsisegust libedad ning hirm enne kohalejõudmist kraavi vajuda tõmbab sohvril keha krampi. Suur on aga meie üllatus, kui Läti piiril valge vaiba servale jõuame ning edasi on seiklejate päralt kikivarvul käsku ootav noor rohelus ning kuiv ja puhas maanteelint.