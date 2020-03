Võim uue linnasüdame sisuga ei tegele

Tellijale

Arhitektuuribüroo At Home koostatud töös on kogu südalinna ümberkujundamises ehitusel vaid üks osa. Oluline roll on töö kirjelduses ka sisul, mida peaks hakkama edaspidi Vabaduse platsil korraldama. Nii võiks arhitektide hinnangul olla platsil pidevalt avatud mõni näitus ning regulaarselt tuleks korraldada kontserte ning näidata välikino.