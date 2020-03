Tellijale

Viljandi linnavalitsus otsustas anda selle ürituse tarvis ühingu kasutusse Trepimäel ja Ranna puiesteel maa-ala pinnaga ligikaudu 12 480 ruutmeetrit. See on staadioni kõrvale jääv piirkond. Linn sedastas oma otsuses, et võistlus aitab kaasa arboristika kutsemeisterlikkuse kasvule ning propageerib seda eriala.