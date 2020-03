Peatusteta rongisõit ehk 1153 ruutkilomeetrit tühermaad

PÕHISEADUSE PALJU tsiteeritud preambulis peaks prioriteedi koha pealt olema aluseks eesti keele ja kultuuri säilimine. Kui suitsumehel on suitsu jaoks alati raha, siis poliitikutel pole leitud eelarvest ressurssi, et ülal pidada koondamiste surve all ja grantidest ilma jäänud kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi, mis peaks rahvusliku lähtekoodina olema finantseerimisel vastuargumente leidmata prioriteet. Absoluutne prioriteet. Kas säärast asutust hakatakse ülal pidama rahva annetustest, nagu korjatakse «Jõulutunnelis» raha ühele või teisele hingamisaparaadile või muule elu päästvale seadmele? Tundub, et Eesti valitsuseski istuvatele konservatiividele teeb rohkem muret Lasnamäe poemüüja kesine keeleoskus kui kirjandusmuuseumi koondamissurve all elavate keele- ja kirjandusteadurite saatus.

Mis signaali see kõik annab siin elavatele muulastele? Miks peaksid nad tahtma õppida meie keelt, kui omad selle keelega seotud asutusi ei finantseeri? See, et maakoolid otsivad tikutulega eesti keele õpetajaid, on valitsuse silmis justkui kümnenda järgu probleem. Keskendutakse ikka vene keeles haridust andvate asutuste kallal urgitsemisele. Võõrastel on kohustus harida meie keelepõldu, mille omad on lasknud võssa ja umbrohtu kasvada.

KA PÄRIS PÕLDUDEL on võõrtööjõudu ning rahvuslikult vanem ja konservatiivsem põlvkond on, teadagi, sellest moe pärast häiritud. Aga nooremat põlvkonda ei huvita Indreku kombel Andrese ponnistused ning loodus tühja kohta ei salli. Sattusin pealt kuulama arstitudengite omavahelist vestlust, kus arutati, milleks raisata noorust perearstipuuduses vaevlevasse Kapa-Kohilasse, kui Soomes makstakse sama töö eest mitu korda rohkem. Samuti: kui peaks laps tulema, siis ei paneks eesti nime, vaid ikka rahvusvahelise. Et ta end võõrsil võõrana ei tunneks.

Rohujuure tasandil on need kõik faktid, aga Tallinnast tulev on, sõltumata võimulolijatest või nende parteidest, puhast abstraktsionismi täis. Muinasjutt haldusreformi suurepärastest võitudest ja õitsvast elust provintsis. Pealinn annab seda söögi alla ja peale meile kõigile kuulamiseks ja talumiseks. Kannatlik on see kunagi mõisnike orjuses olnud rahvas.