Mari Vallikivi räägib kunstnikutüüpidest

Mari Vallikivi on kunstiajaloolane, kes töötab 2003. aastast Viljandis Kondase keskuses. Ta on õppinud aastatel 1993–1997 Eesti kunstiakadeemias kunstiteadust, töötanud kirjastuses toimetajana, kureerinud mitusada näitust ning pidanud loenguid. Ta on avaldanud artikleid ja raamatuid. Tema eriala on autsaiderkunst, naivism ja harrastuskunst.