Tellijale

Selle aasta eelarves on linnal ehituseks ette nähtud 130 000 eurot, mis on aga köömes vajaminevat arvestades. Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini seletusel pole projekteerija ega linnavalitsus kokku arvutanud, kui kalliks ehitus minna võib, aga ta pakkus, et töö kogusumma on olemasolevaga võrreldes 5–7 korda suurem.