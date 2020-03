Mõisaküla tantsijad küsivad maksuametilt pika ja lühikese varrukaga pluuse

Tellijale

Õigupoolest pole faktil, et Arvids Tisler töötas sajandivahetuse paiku Mõisaküla linnapeana, mingit pistmist sellega, et Mõisaküla naised temalt nüüd pika ja lühikese varrukaga särke tahavad. Tisler on juba aastaid töötanud maksu- ja tolliameti riigivarajuhina ja praegu on üks tema tööülesanne leida omanikud üheksa aasta eest pankrotti läinud õmblusvabriku Klementi toodetele, mis kannavad PTA kaubamärki.