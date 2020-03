Tellijale

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste märkis ministeeriumi pressiteate vahendusel, et ehkki tõus kogu riigis oli 7,4 protsenti, suurenes palga ostujõud ehk reaalpalk mõõduka hinnatõusu tõttu 5,1 protsenti ja see on viimase kolme aasta kiireim kasv.