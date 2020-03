Tellijale

Õpilasfirmade esitlusi koordineerinud Margit Meltsase sõnul oli heategevusüritusel väljas 23 firmat, kes kõik on kutsehariduskeskuse enda õpilasettevõtted.

Tarkvara arenduse teise kursuse õpilased Marko Luik ja Tanel Tekko esitlesid enda loodud ettevõtet "Inimese tervise info". See valmistab kaelas kantavaid kiipe, millesse on koondatud inimese terviseinfo, et hõlbustada tulevikus nii elupäästjate kui kiirabi tööd.