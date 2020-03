Tellijale

«Tellin tihti igasuguseid pakke ja postkontori sulgemine tähendaks seda, et pean neile kuhugi mujale järele minema,» ütles Võhma elanik Indrek Feldmann. Ta teab postkontori sulgemisest oma sõnul juba paar kuud ning luges selle kohta internetist.

Kui kodulinna postkontor suletaks, oleks kõige lähem koht, kust pakid kätte saab, Suure-Jaani, kuid pigem hakkaks Feldmann käima Viljandis, sest Suure-Jaaniga on bussiühendus kehv ja see on tema sõnul liiga kõrvaline koht.