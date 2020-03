Pärimusmuusika keskus kutsub lapsi ja noori etnolaagrisse

Selle muusikalaagri panust pärimusmuusika populariseerimisse on võimatu üle hinnata. Suurem osa praegu ilma tegevatest eesti pärimusmuusikutest on seal kaasa löönud, teiste seas näiteks Sandra Vabarna, Eeva ja Villu Talsi, Lee Taul ning Merike Paberits.

Seekordses laagris on suurepärased juhendajad neljast riigist: Lauri Kadalipp, Jaan-Eerik Aardam ja Regina Mänd Eestist, Vilma Talvitie Soomest, Lauren Spiceley Inglismaalt ja Jeremy Hantler Uus-Meremaalt. Kõik nad on tuntud tegevmuusikud ja hinnatud õpetajad.

Laagri pealiku Margit Kuhi sõnul on seal värvikirev ja üksteist inspireeriv seltskond. "Tavaliselt on kolmandik osalejaid uued, kolmandik vanad olijad ning kolmandik välismaalt," rääkis Kuhi. "Eelhuvi põhjal pakun, et tänavu tuleb osalejaid vähemalt 15 riigist. Võrreldes teiste riikidega on Eesti laagri omapära see, et kusagil mujal ei ole nii palju osalejaid omalt maalt."