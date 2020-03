Jäätmete ladestamise nõuded muutuvad karmimaks

Kui varem pidi ettevõte ohtlike jäätmete käitlemiseks taotlema eraldi ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ning seejärel veel jäätmeloa, siis nüüd piisab, kui ettevõte esitab ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks vaid keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialist Dagny Kungus ütles, et kui varem võis litsentsi ja jäätmeloa saamiseks kuluda kokku kuni kuus kuud, siis nüüd on see võimalik saada kolme kuuga. Vähenevad ka menetlusega seotud kulud seniselt 610 eurolt 350 euroni.